В чём состоял подвиг Зои Космодемьянской
История
В чём состоял подвиг Зои Космодемьянской
Ответ(ы):
Гость:
Она была подпольщичей и вместе с собой взорвала немецкого генерала
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