В чём состоял подвиг Зои Космодемьянской

История
В чём состоял подвиг Зои Космодемьянской
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Гость:
Она была подпольщичей и вместе с собой взорвала немецкого генерала
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