В чем состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?

Суть политики ускорения по замыслуПравить Курс был направлен на ускорение социального и экономического развития Советского Союза. По своей сути термин «ускорение» признавал-таки отставание СССР в развитии[1] от ведущих промышленных стран мира и являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать». Сам термин впервые был использован Ю. Андроповым ещё 22 ноября 1982 года на пленуме ЦК КПСС: « Намечено ускорить темпы развития экономики, увеличить абсолютные размеры прироста национального дохода… Напряженные задания должны быть выполнены при сравнительно меньшем увеличении материальных затрат и трудовых ресурсов. Ю. В. Андропов, «Стратегия ускорения» » Для всего этого требовалась модернизация экономики и политической системы: Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность — заявил Горбачёв