В чём состояли служебные обязаности консулов

Консул это чиновник, направленный правительством в иностранное государство, который защищает интересы представляемого государства, оберегает законные права и интересы сограждан и юридических лиц. Консульство за границей это его рабочая организация. Посольство за границей обычно учреждает консульский отдел и специально назначает дипломата, несущего ответственность за консульское дело, или который может выполнять обязанности консула по совместительству.:)