В чем состояло сходство и различия княжеских усобищ руси киевской и руси удельной

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С 1068 г. начинается период междоусобиц — власть переходила из рук в руки. Политический распад Киевской Руси в XI—XII вв. привел к образованию десятка отдельных княжеств (Киевского, Турово-Пинского, Полоцкого и т. д.) . Киевский престол занимал старший в роду князь, а остальные размещались по старшинству в городах более или менее значительных. В случае смерти великого князя старший из оставшихся князей должен был занять киевский престол, а остальные князья соответствующим образом переместиться из одной волости в другую. Борьба за киевский престол шла с возрастающим ожесточением между двумя княжескими линиями: Киевскими и переясславскими Мономаховичами. В период с 1097 г. по 1103 г. были проведены съезды князей, которые, однако, не улучшили положения. Первоначально престол делили Мономаховичи и Олеговичи, но после смерти Владимира Мономаха междоусобица осложнилась противостоянием между Мономаховичами. Причины раздробленности: 1) укрепление феодальных отношений; 2) рост крупного феодального землевладения; 3) усиление военной мощи каждого княжества; 4) экономическое развития (рост с/х, городов, торговли) . Феодальная раздробленность привела к ослаблению торговых связей и экономических отношений, военным столкновениям. В течение 10 лет междоусобиц Киев переходил из одних рук в другие. Вся страна распалась на отдельные княжества, соперничающие друг с другом. К концу XII в. намечается стремление к централизации власти. Наиболее ярко это проявляется во время правления Романа Мстиславича. Начало междоусобным войнам положила ссора между сыновьями и внуками Владимира Мономаха. Великий князь Ярополк хотел отдать Переяславль племяннику, поэтому воспротивились князья Ростовский и Волынский. В результате город был передан Юрию Долгорукому, сыну Владимира Мономаха.