В чем специфика уголовно-правовых отношений?

6. Уголовно-процессуальные отношения, их специфика и права личности.Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) - отношения, возникающие в связи с производством по уголовному делу между всеми участниками уголовного судопроизводства, регулируемые нормами уголовно-процессуального права, отличительной особенностью которых является обязательное наличие государственного органа (дознание, следствие, прокуратура, суд) как участника этих правоотношений. Особенности уголовно-процессуальных отношений: 1. Специфичен субъектный состав уголовно-процессуальных отношений. Одним (как минимум) из обязательных субъектов уголовно- процессуальных отношений всегда является государственный орган или должностное лицо. Именно на них законодатель возлагает обязанность провести расследование дела или рассмотрение дела по существу; они наделяются для этого соответствующей компетенцией -правами и обязанностями. В ходе уголовно-процессуальной деятельности государственные органы и должностные лица вступают в соответствующие уголовно-процессуальные отношения с другими участниками процесса- государственными органами и должностными лицами и гражданами, юридическими лицами, выступающими в различном процессуальном положении. Таким образом, субъектами уголовно-процессуальных отношений могут быть: государственный орган или должностное лицо и гражданин или организация либо государственный орган или должностное лицо и другой государственный орган или должностное лицо. Не может быть уголовно-процессуального отношения, в котором оба субъекта граждане или соответствующая организация, не может быть уголовно-процессуального отношения без уполномоченного на производство по делу представителя государства — государственного органа или должностного лица. 2. Различный характер прав и обязанностей у субъектов уголовно- процессуальных отношений. Конечно, и в уголовно-процессуальном отношении его субъекты наделены соответствующими правами и обязанностями, эти права и обязанности взаимосвязаны, корреспондируют друг с другим. Но в уголовно-процессуальном отношении права должностного лица или государственного органа существенно отличаются от прав, которыми располагает другой субъект правоотношения - гражданин или организация. Должностные лица или государственные органы для осуществления своего права в уголовном судопроизводстве наделены возможностью применения мер государственного принуждения. Наличие властного требования, веления у этого субъекта уголовно-процессуального отношения, за которым при необходимости последует государственное принуждение для выполнения этого требования - характерная особенность уголовно-процессуального отношения. У гражданина или организации, участвующих в уголовном судопроизводстве, таких возможностей нет. Иными словами, уголовно-процессуальные отношения - это типичные властеотношеяия. Из сказанного отнюдь не следует, что уголовно-процессуальные отношения — односторонние властные отношения, в которых государственные органы и должностные лица располагают правами, а граждане и организации несут только обязанности. Нет, оба субъекта правоотношения имеют корреспондирующие права и обязанности. Различие заключается в характере этих прав и обязанностей, в специфике их реализации.