В чем суть шизогонии (бесполого размножения)? Выберите верный вариант ответа: Множественное деление ядра, с последующим разделение цитоплазмы. Разделение зародыша (или зиготы) на несколько частей. Образование дочерней особи в в...

Биология

В чем суть шизогонии (бесполого размножения)? Выберите верный вариант ответа: Множественное деление ядра, с последующим разделение цитоплазмы. Разделение зародыша (или зиготы) на несколько частей. Образование дочерней особи в виде выроста на теле материнской особи. Разделение ядра без образования веретена деления, путем перетяжек, наследственный материал распределяется случайно.

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