В чем суть шизогонии (бесполого размножения)? Выберите верный вариант ответа: Множественное деление ядра, с последующим разделение цитоплазмы. Разделение зародыша (или зиготы) на несколько частей. Образование дочерней особи в в...
Биология
В чем суть шизогонии (бесполого размножения)? Выберите верный вариант ответа: Множественное деление ядра, с последующим разделение цитоплазмы. Разделение зародыша (или зиготы) на несколько частей. Образование дочерней особи в виде выроста на теле материнской особи. Разделение ядра без образования веретена деления, путем перетяжек, наследственный материал распределяется случайно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно,разделение ядра путём перетяжек,но я не уверена
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