В чем суть чеченской проблемы?Что,с вашей точки зрения необходимо сделать для её решения?

Если вспомнить историю,то Россия вела войну с чеченцами со времён Павла1 и долго не могли победить пока не взяли в плен имама Шамиля.И только после этого наступило шаткое затишье.Войны на Кавказе частое тому явление.Кстати Лермонтов тоже воевал там.Надо вспомнить,что чеченцы ни когда не торговали,они всю жизнь воевали и жили грабежом.Отсюда менталитет.Если вспоминать историю далее,то выплывет Дикая дивизия,воевавшая за фашистов и переселение чеченов и ингушей в 1942г,причём насильственно.Если говорить о войне нынешней,то я думаю,что не всё чисто в плане отмывания денег,ведь война дорогое удовольствие,решение собственных амбиций.Своего мнения не скажу,обвинят в геноциде,но нынешняя политика Кадырова и Путина пока наверно единственно правильная.Соблюдается относительное перемирие.