В чем суть ересей стригольников и жидовствующих? Почему столь суров расправились с жидовствующими?

Стригольники, осуждали церковные обряды, возвеличивание духовенства и взимание платы священниками за церковные обряды.Жидовствующие выступали против поклонения иконам и крестам, считая это элементами идолопоклонства и против возведения храмов, осуждали образ жизни священнослужителей, отрицали Св. Троицу и рассматривали Христа только как пророка.Жестокое преследование жидовствующих объяснялось непримиримой позицией православной церкви, так как данная ересь затрагивала основы православия, пытаясь привить на Руси западноевропейские правила и порядки.