В чем загадка Хлестакова, рассказ "Ревизор". Только пожалуйста, КРАТКО!
Литература
В чем загадка Хлестакова, рассказ "Ревизор". Только пожалуйста, КРАТКО!
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков очень быстро подстраивается под обстоятельства. Также он очень хитрый. Это и помогает ему пользоваться благами,которые даёт ему городничий
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