В чем заключается средообразующая роль сосны в экосистеме?

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В чем заключается средообразующая роль сосны в экосистеме?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.является автотрофом, по сути своей - продуцент ! Первое звено в пищевой цепи, т.к. производит органику. Как и все фильтрирует воздух
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