В чём заключалась главная особенность Литовского государства? Расскажите о политическом устройстве Литовского государства и о религиозной политике его первых князей. Каково было значение присоединения русских земель к Великому княжеству Литовскому? Ответьте кратко, пожалуйста. Даю 15 баллов.

Переворот в общественном строе сопровождался борьбой за утверждение монархии. Эта борьба продолжалась около полутора столетий (XIII середина XIV в.) . За это время в Литве конфедерация земель сменилась их союзом, а затем относительно единой монархией. Раннефеодальная монархия имела опору в больших фондах земель, населенных лично свободным крестьянством, и в многочисленном служилом люде. За короткий срок Литва оказалась в окружении феодально развитых стран Руси, Польши, немецкого Ордена и, наконец, Золотой Орды. Это делало объединение литовских земель в единое государство условием дальнейшего существования литовского народа. Гибель пруссов, потеря свободы латышами и эстонцами не оставляли в этом сомнений.