В чем заключалась сила соловья разбойника?( из былины " Илья Муромец и Соловей - разбойник" )

В чем заключалась сила соловья разбойника?( из былины " Илья Муромец и Соловей - разбойник" )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ставь плиз лучший отвте
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