В чем заключались противоречия между странами Антанты на Парижской Конференции.

Гость: Гость:

Все просто. Каждая страна боролась за свое, а именно: 1) Американская и британская делегации настаивали на принципах самоопределения наций в Европе, выступали за создание Лиги Наций – союза независимых государств для урегулирования споров мирным правовым путем. 2) Но при этом (см. п.1.) Великобритания не собиралась распространять принцип самоопределения на свои колонии. Логика где? 3) Англичане и французы очень сильно рассчитывали расширить свои колониальные владения, впрочем, как всегда. 4) Арабский принц Фейсал, союзник англичан надеялся «под шумок» создать единое арабское государство. Не успешно. Страны Антанты не собирались предоставлять арабам независимость. Ишь, чего придумали J 5) Китай очень надеялся вернуть себе территории, ранее захваченные Германией. 6) Северная Франция надеялась взыскать по долгам за свое разорение во время войны хотя бы с Германии, т.к. России ничего подобного слышать не хотела, еще, мол чего? Еще премьер –министр Франции Клемансо очень рьяно выступал за максимальное разоружение Германии, т.к. предполагал, что она может на них напасть из-за предъявы. Много там было еще противоречий, кто в лес, кто по дрова. Но едины они все были в одном: враждебное отношение к большевистскому режиму в России, не признавали его и, понятно, что никто не отважился бы сунуться к нам, один Ленин на броневике чего стоит. Очень раздражало, что нечего предъявить России. Очень раздражало….