В чем заключалось «14 пунктов» Вильсона?
История
В чем заключалось «14 пунктов» Вильсона?
Ответ(ы):
Гость:
1. Исключение секретных соглашений, открытость международной дипломатии. 2. Свобода мореплавания за пределами территориальных вод 3. Свобода торговли, устранение экономических барьеров 4 Разоружение, уменьшение вооружения стран до минимального уровня, необходимого для обеспечения национальной безопасности. 5. Свободное и беспристрастное рассмотрение всех колониальных вопросов с учетом как колониальных притязаний владельцев колоний, так и интересов населения колоний. 6. Освобождение российских территорий, решение её вопросов исходя из её независимости и свободы выбора формы правления. 7. Освобождение территории Бельгии, признание её суверенитета. 8. Освобождение французских территорий, восстановление справедливости в отношении Эльзас-Лотарингии, оккупированной в 1871 году. 9. Установление границ Италии по национальному признаку. 10. Свободное развитие народов Австро-Венгрии. 11. Освобождение территорий Румынии, Сербии и Черногории, предоставление Сербии надёжного выхода к Адриатическому морю, гарантии независимости балканских государств. 12. Независимость турецких частей Оттоманской империи (современная Турция) одновременно с суверенитетом и автономным развитием народов, находящихся под властью Турции, открытость Дарданелл для свободного прохода судов. 13 Создание независимого польского государства, объединяющего все польские территории и с выходом к морю. 14 Создание всеобщего международного объединения наций в целях гарантии целостности и независимости как больших, так и малых государств.
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