В чем заключалось произвола галицких бояр ?

1) галицкие бояре происходили из местной земельной аристократии, а не с княжеских дружинников, которым давали землю за службу, 2) они богатели на торговле солью, запасы которой были в Прикарпатье; 3) как надзиратели князей, бояре собирали значительное пошлина с купцов, проезжавших Галичину - здесь находилось перекресток торговых путей, 4) богатые бояре могли нанимать собственные дружины, 5) удаленность от Киева побудила бояр в борьбе с князьями обращаться за помощью к Польше и Венгрии. Они вели собственную внешнюю политику.