В чем значение Наполеоновских войн для Европы? В чем причина гибели Наполеоновской империи? Была ли гибель Наполеоновской империи закономерной?

1) Их главное значение состояло в том, что был разрушен старый порядок в Европе и в обществе укрепились новые, демократические, тенденции.2) Причина гибели видится в том, что империя объединяла в себе разные государства, с разным национальным менталитетом, интересами и уровнем развития.3) Да, исходя из изложенного выше, т.к. многие элементы империи были чужеродны друг другу. Эта причина является главной в гибели большинства многонациональных империй, существовавших до и после наполеоновской.