В честь победы иконопочитателей в православии отмечается день Торжества Правосл??вия.Объясните почему эта победа имеет такое большое значение для православных.В чём ценность иконы для людей,не исповедующих христианство?

История

В честь победы иконопочитателей в православии отмечается день Торжества Правосл??вия.Объясните почему эта победа имеет такое большое значение для православных.В чём ценность иконы для людей,не исповедующих христианство?

Автор: Гость