В честь победы иконопочитателей в православии отмечается день Торжества Правосл??вия.Объясните почему эта победа имеет такое большое значение для православных.В чём ценность иконы для людей,не исповедующих христианство?
История
В честь победы иконопочитателей в православии отмечается день Торжества Правосл??вия.Объясните почему эта победа имеет такое большое значение для православных.В чём ценность иконы для людей,не исповедующих христианство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для них этот праздник очень важен и они его очень ценят
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