В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан
Математика
В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего молока 1кг200г Переводим в граммы 1200г Так как у нас 4 стакана Делим 1200:4=300г Помещается в один стакан
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