В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан

Математика

В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан

Автор: Гость