В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан

Математика
В четыре стакана помещается столько же молока сколько и в банку в стакан и банку п??мещается 1 килограмм 200 грамм молока сколько граммов молока помещается в стакан
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего молока 1кг200г Переводим в граммы 1200г Так как у нас 4 стакана Делим 1200:4=300г Помещается в один стакан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти производную у(х)=(х^2+х+2)/3 y'(2)
Ответить
Биология
Как образуеться рефлекторная дуга вегетативной нервной системы
Ответить
Математика
Он собрал на даче 2 кг киви. К обеду Элли взяла из них половину, и Страшила взял ещё ??дин киви. Вечером Дровосек взял половину оставшихся киви, и ...
Ответить
Математика
сколько будет 56 разделить на 5 равно неизвестно
Ответить
Русский язык
Помогите!!!! Заранее спасибо.
Ответить