В четырех ящиках 60 кг яблок. в первом ящике 9 кг, во втором - на 4 кг больше, чем в первом, и на 3 кг меньше, чем в третьем. сколько килограммов яблок в четвёртом ящике?

Математика

В четырех ящиках 60 кг яблок. в первом ящике 9 кг, во втором - на 4 кг больше, чем в первом, и на 3 кг меньше, чем в третьем. сколько килограммов яблок в четвёртом ящике?

Автор: Гость