В четырех ящиках 60 кг яблок. в первом ящике 9 кг, во втором - на 4 кг больше, чем в первом, и на 3 кг меньше, чем в третьем. сколько килограммов яблок в четвёртом ящике?
Математика
В четырех ящиках 60 кг яблок. в первом ящике 9 кг, во втором - на 4 кг больше, чем в первом, и на 3 кг меньше, чем в третьем. сколько килограммов яблок в четвёртом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9+4=13кг-яблок во втором ящике 2) 13+3=16кг-яблок в третьем ящике 3)60-9-13-16=22кг-яблок в четвертом ящике
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