В четырёх одинаковых банках засолили 8кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40кг огурцов?
Математика
В четырёх одинаковых банках засолили 8кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40кг огурцов?
Ответ(ы):
Гость:
20 банок потребуется
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