В четырёх одинаковых банках засолили 8кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40кг огурцов?

Математика

В четырёх одинаковых банках засолили 8кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для засолки 40кг огурцов?

Автор: Гость