В четырехугольнике ABCD сторона AB паралельна стороне CD и AB=CD. Докажите что треугольник ABCравен треугольнику ACD.

Математика
В четырехугольнике ABCD сторона AB паралельна стороне CD и AB=CD. Докажите что треугольник ABCравен треугольнику ACD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны параллельны, значит углы  равны как накрест лежащие, стороны  равны и одна общая-  треугольники равны по первому признаку
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