В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм больше стороны AB, а AB=BC=CD=13 см. Найдите периметр четырехугольника ABCD.

Математика
В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм больше стороны AB, а AB=BC=CD=13 см. Найдите периметр четырехугольника ABCD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим сторону AD: 13см+4см 4 мм=17см 6 мм Периметор: 17см 6мм+13*3=56см 6мм Ответ:56см 6мм
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