В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм больше стороны AB, а AB=BC=CD=13 см. Найдите периметр четырехугольника ABCD.

Математика

В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм больше стороны AB, а AB=BC=CD=13 см. Найдите периметр четырехугольника ABCD.

Автор: Гость