В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB раве...

Математика
В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB равен 8 , 75 см . Решите полученное уравнение . Найдите длины все сторон четырехугольника .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,все подробно расписала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-4 целых 2/7 + (-3 целых 2/3) помогите, пожалуйста <з
Ответить
Математика
Вынисите общий множитель за скобки : 1) 7a+7*3
Ответить
Алгебра
Как найти область значений f(x)=4-корень из x
Ответить
Русский язык
Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.
Ответить
Русский язык
Придумай рифму к слову гнать сочинить стихотворение совет всем детям из 4 строк используя эту рифму
Ответить