В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB раве...
Математика
В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB равен 8 , 75 см . Решите полученное уравнение . Найдите длины все сторон четырехугольника .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,все подробно расписала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая из пометок в толковом словаре указывать что слово диалектное? А)перен. Б)о??л. В)спец . Г)устар.