В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB раве...

Математика

В четырехугольнике CDKB сторона CD =х см . Выразите остальные стороны этого четырехугольника , если: DK на 2 см меньше CD , КB в 2 , 125 раза больше CD ; СВ на 2 см больше КВ. Составьте уравнение , зная, что периметр CDKB равен 8 , 75 см . Решите полученное уравнение . Найдите длины все сторон четырехугольника .

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