В числе 204325 цифру из разряда единиц тысяч увеличили на 7.Какое число получилось? 1)201325 2)204332 3)211325 4)274325 Помогите пожалуйста всем спасибо
Математика
В числе 204325 цифру из разряда единиц тысяч увеличили на 7.Какое число получилось? 1)201325 2)204332 3)211325 4)274325 Помогите пожалуйста всем спасибо
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