В числе 204325 цифру из разряда единиц тысяч увеличили на 7.Какое число получилось? 1)201325 2)204332 3)211325 4)274325 Помогите пожалуйста всем спасибо

Математика

В числе 204325 цифру из разряда единиц тысяч увеличили на 7.Какое число получилось? 1)201325 2)204332 3)211325 4)274325 Помогите пожалуйста всем спасибо

Автор: Гость