В числе 41A7B8 сумма цифр A+B=7.Какие цифры нужно вставить вместо A и B,чтобы при округлении данного числа до десятков тысяч получилось число 420 тысяч

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В числе 41A7B8 сумма цифр A+B=7.Какие цифры нужно вставить вместо A и B,чтобы при округлении данного числа до десятков тысяч получилось число 420 тысяч

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