В числе 41A7B8 сумма цифр A+B=7.Какие цифры нужно вставить вместо A и B,чтобы при округлении данного числа до десятков тысяч получилось число 420 тысяч
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В числе 41A7B8 сумма цифр A+B=7.Какие цифры нужно вставить вместо A и B,чтобы при округлении данного числа до десятков тысяч получилось число 420 тысяч
Ответ(ы):
Гость:
А = 6, В = 1. Итоговое число 416718
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