В чист.. море, у хмур.. утра, в цепк.. взгляде, у хлебн.. магазина, о здешн.. жителе, с це??н.. подарком, для янтарн.. ожерелья, при ярк.. свете, об ясн.. солнышке, с электрическ.. освещени.. ,

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В чист.. море, у хмур.. утра, в цепк.. взгляде, у хлебн.. магазина, о здешн.. жителе, с це??н.. подарком, для янтарн.. ожерелья, при ярк.. свете, об ясн.. солнышке, с электрическ.. освещени.. ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чистом море, у хмурого утра, в цепком взгляде, у хлебного магазина, о здешнем жителе, с ценным подарком, для янтарного ожерелья, при ярком свете, о ясном солнышке, с электрическим освещением
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