В чист.. море, у хмур.. утра, в цепк.. взгляде, у хлебн.. магазина, о здешн.. жителе, с це??н.. подарком, для янтарн.. ожерелья, при ярк.. свете, об ясн.. солнышке, с электрическ.. освещени.. ,
Русский язык
В чист.. море, у хмур.. утра, в цепк.. взгляде, у хлебн.. магазина, о здешн.. жителе, с це??н.. подарком, для янтарн.. ожерелья, при ярк.. свете, об ясн.. солнышке, с электрическ.. освещени.. ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чистом море, у хмурого утра, в цепком взгляде, у хлебного магазина, о здешнем жителе, с ценным подарком, для янтарного ожерелья, при ярком свете, о ясном солнышке, с электрическим освещением
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Лес тянувшийся возле дороги внезапно отступил и путники не потерявшие надежду на??ти жилье увидели огни деревни.Расставить запятые,выделить причаст...
Математика
Сколько получится, если прибавить 17 к самому маленькому двузначному числу и разделить эту сумму на самое большое однозначное число?