В чистом поле, в белом поле Было все белым-бело, Потому что это поле Белым снего?? замело. И стоял в том белом поле Белоснежно-белый дом, С белой крышей, с белой дверью, С беломраморным крыльцом. Потолок был белый-белый...
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В чистом поле, в белом поле Было все белым-бело, Потому что это поле Белым снего?? замело. И стоял в том белом поле Белоснежно-белый дом, С белой крышей, с белой дверью, С беломраморным крыльцом. Потолок был белый-белый, Белизною пол блистал, Было много белых лестниц, Белых комнат, белых зал. И в белейшем в мире зале Спал без горя и забот, Спал на белом одеяле Совершенно черный кот. Найди в тексте существительное которое образовано от прилагательного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белизна- образовано от прилагательного белый
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