В чому полягає значення хребта і грудної клітки?

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В чому полягає значення хребта і грудної клітки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хребет- підтримка тіла. Грудна клітка- захист серця та легенів.
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