В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 98 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости,если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 7 раз больше диаметра первого?

Так как её разделили, то 98:2=49 (см) - жидкости в первом сосуде и столько же во втором. Так как диаметр второго сосуда в 7 раз больше, то диаметр первого в 7 раз меньше, то есть 49:7=7(см) - жидкости во втором сосуде. Ответ: на высоте 7 см