В цирке перед началом представлений было продано 3/7 всех воздушных шариков, а в антракте ещё 25 штук. После этого осталось половина всех шариков, при готовленных для продажи. Сколько шариков было первоначально?
В цирке перед началом представлений было продано 3/7 всех воздушных шариков, а в антракте ещё 25 штук. После этого осталось половина всех шариков, при готовленных для продажи. Сколько шариков было первоначально?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3/7 + 25=1/2 3/7 домножим на 2 , а 1/2 на 7 6/14 +25 = 7/14 25= 1/14 Чтобы узнать сколько было всего : 25*14=350 шариков