В данном ниже предложении найди слово в котором все согласные звуки звонкие По ре??е плыл огромный теплоход

Русский язык
В данном ниже предложении найди слово в котором все согласные звуки звонкие По ре??е плыл огромный теплоход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный потомучто р г м н й звонкие
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