В данном ниже предложении найди слово в котором все согласные звуки звонкие По ре??е плыл огромный теплоход
Русский язык
В данном ниже предложении найди слово в котором все согласные звуки звонкие По ре??е плыл огромный теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный потомучто р г м н й звонкие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose the correct from of the verb (помогите пожалуйста употребить правильное время, номер вопроса - и правильное время, полностью переписывать не...
Математика
Приведите к стандартному виду многочлены: -x+5x²+3x³+4x-x,помогите пожалуйста. Если можете то и объясните.
Химия