В данном ниже предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. выпиши это слово." по скатам оврага журчат звонкие ручьи

Русский язык
В данном ниже предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. выпиши это слово." по скатам оврага журчат звонкие ручьи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "Оврага" Вот и вессь ответ :)
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