В данном ниже предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. выпиши это слово." по скатам оврага журчат звонкие ручьи

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В данном ниже предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. выпиши это слово." по скатам оврага журчат звонкие ручьи

Автор: Гость