В данном нижнем ряду слов найди слово(слова),в котором (которых) все согласные звуки звонкие. Впиши это слово (эти слова). Обезьяна,лисичка,зебра,голубь.

Русский язык

В данном нижнем ряду слов найди слово(слова),в котором (которых) все согласные звуки звонкие. Впиши это слово (эти слова). Обезьяна,лисичка,зебра,голубь.

Автор: Гость