В данном нижнем ряду слов найди слово(слова),в котором (которых) все согласные звуки звонкие. Впиши это слово (эти слова). Обезьяна,лисичка,зебра,голубь.
Русский язык
В данном нижнем ряду слов найди слово(слова),в котором (которых) все согласные звуки звонкие. Впиши это слово (эти слова). Обезьяна,лисичка,зебра,голубь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова ОБЕЗЬЯНА И ЗЕБРА .
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