В данных предложениях замените простые глагольные сказуемые составными. употреб??те вспомогательный глагол успеть. 1. Журналист написал об этом случае в газету. 2. Пожарники потушили пожар. 3. Врач помог больному. 4. Художник н...
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В данных предложениях замените простые глагольные сказуемые составными. употреб??те вспомогательный глагол успеть. 1. Журналист написал об этом случае в газету. 2. Пожарники потушили пожар. 3. Врач помог больному. 4. Художник нарисовал пейзаж. 5. Горе-мастер так и не сделал табуретку. 6. Дениска не помог маме вымыть посуду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Журналист успел написать об этом случае в газету.2.Пожарники успели потушить пожар.3.Врач успел помочь больному.4.Художник успел нарисовать пейзаж.5.Горе-мастер так и не успел сделать табуретку.6.Дениска не успел помочь маме вымыть посуду.
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