В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на 4 умножить на 5 =? 2 умножить на 5 умножить на 9=? 4 умножить на 25 умножить на...
Математика
В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на 4 умножить на 5 =? 2 умножить на 5 умножить на 9=? 4 умножить на 25 умножить на 3=? 25 умножить на 2 умножить на 7=? 8 умножить на 5 умножить на 9=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*(2*5)=70. 3*(4*5)=60 (2*5)*9=90. (4*25)*3=300. (25*2)*7=350 (8*5)*9=360
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