В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на 4 умножить на 5 =? 2 умножить на 5 умножить на 9=? 4 умножить на 25 умножить на...

Математика

В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на 4 умножить на 5 =? 2 умножить на 5 умножить на 9=? 4 умножить на 25 умножить на 3=? 25 умножить на 2 умножить на 7=? 8 умножить на 5 умножить на 9=?

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