В деревне 7 домов, в каждом доме по 7 кошек, каждая кошка съела 7 мышек, каждая мышка ??ъела 7 колосков зерна в каждом колоске 7мер зерна. Сколько мер зерна пасли кошки

История

В деревне 7 домов, в каждом доме по 7 кошек, каждая кошка съела 7 мышек, каждая мышка ??ъела 7 колосков зерна в каждом колоске 7мер зерна. Сколько мер зерна пасли кошки

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