В десятичной дроби с"длинным хвостом" зачеркнули две последние цифры.Что при зашло с этой десятичной дробью?

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В десятичной дроби с"длинным хвостом" зачеркнули две последние цифры.Что при зашло с этой десятичной дробью?
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Гость:
Я не уверенна Дробь стала больше
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