В десятичной дроби с"длинным хвостом" зачеркнули две последние цифры.Что при зашло с этой десятичной дробью?

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В десятичной дроби с"длинным хвостом" зачеркнули две последние цифры.Что при зашло с этой десятичной дробью?

Автор: Гость