В десятичной дроби среди цифр,стоящих после запятой,есть нуль,причём он только один.Его вычеркнули.сравните получившееся число с исходным.

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В десятичной дроби среди цифр,стоящих после запятой,есть нуль,причём он только один.Его вычеркнули.сравните получившееся число с исходным.

Автор: Гость