В десятичной дроби среди цифр,стоящих после запятой,есть нуль,причём он только один.Его вычеркнули.сравните получившееся число с исходным.
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В десятичной дроби среди цифр,стоящих после запятой,есть нуль,причём он только один.Его вычеркнули.сравните получившееся число с исходным.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что если например число 5,0= просто числу 5 без нуля вывод- числа равны
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