В детской песене на стихи Юнны Мориц есть такие строчки: По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе молиновой Шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом баку. какие слова не связоны по смыслу со словом шёл?
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В детской песене на стихи Юнны Мориц есть такие строчки: По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе молиновой Шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом баку. какие слова не связоны по смыслу со словом шёл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно еще обиснений а то задание не очень понятно
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