В детском мире продовали двухколёсные и дрёхколёсные велосипеды Максим пересчит??л все рули и все колёса Получилось12 рулей и 27 колёс

Математика

В детском мире продовали двухколёсные и дрёхколёсные велосипеды Максим пересчит??л все рули и все колёса Получилось12 рулей и 27 колёс

Автор: Гость