В детском мире продовали двухколёсные и дрёхколёсные велосипеды Максим пересчит??л все рули и все колёса Получилось12 рулей и 27 колёс
Математика
В детском мире продовали двухколёсные и дрёхколёсные велосипеды Максим пересчит??л все рули и все колёса Получилось12 рулей и 27 колёс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- двухколесные, то у трехколёсные. Из условия задачи х+у= 12 , 2х+3у= 27. Подставляем первое выражение во второе х=12-у 2(12-у)+3у=27.
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