В детской больнице юные пациенты очень любили иг­рать с очаровательными плюшевыми мишками, которые были там. К сожалению, детям они так сильно нравились, что мишки стали исчезать: малолетние па­циенты уносили их домой. Как руко...

История

В детской больнице юные пациенты очень любили иг­рать с очаровательными плюшевыми мишками, которые были там. К сожалению, детям они так сильно нравились, что мишки стали исчезать: малолетние па­циенты уносили их домой. Как руководство больницы решило эту проблему?

Автор: Гость