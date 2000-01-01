В доме 4 подъезда и 12 этажей. на каждой лестничной клетке шесть квартир .половину всех квартир в доме подключена к интернету. сколько квартир подключено к интернету?
Математика
В доме 4 подъезда и 12 этажей. на каждой лестничной клетке шесть квартир .половину всех квартир в доме подключена к интернету. сколько квартир подключено к интернету?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12*4=48(Лест. Клеток) 2)48*6=288(Квартир всего) 3) 288:2=144(Квартир) Удачи ===)))
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