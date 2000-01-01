В доме 4 подъезда и 12 этажей. на каждой лестничной клетке шесть квартир .половину всех квартир в доме подключена к интернету. сколько квартир подключено к интернету?

Математика

В доме 4 подъезда и 12 этажей. на каждой лестничной клетке шесть квартир .половину всех квартир в доме подключена к интернету. сколько квартир подключено к интернету?

Автор: Гость