В доме в котором живет Маша 5 этажей и несколько подъездов во всех во всех подъездах на каждом этаже находится по 3 квартиры. Маша живёт в квартире № 34. Определите этаж на ко тором живёт Маша.
В доме в котором живет Маша 5 этажей и несколько подъездов во всех во всех подъездах на каждом этаже находится по 3 квартиры. Маша живёт в квартире № 34. Определите этаж на ко тором живёт Маша.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Маша живет в 3м подъезде на 2м этаже : 1подъезд - №№ квартир 1-15 2 подъезд - №№кв - 16-30 3 подъезд: 1 этаж - кв № 31,32,33 2 этаж - кв. № 34,35,36