В доме, в котором живёт Петя, 9 этажей и несколько подъездов. Во всех подъездах на каждом этаже находится по 4 квартиры. Петя живёт в квартире № 228. Определите этаж, на котором живёт Петя

найдем подъезд в котором живет петя: 228/(9*4)=6целых1/3 т.е петя живет в подъезде №7 найдем номер последней квартиры в подъезде №7: 7*9*4=252 найдем количество этажей между Петиной квартирой и последней квартирой подъезда: (252-228)/4=24/4=6 так как последняя квартира подъезда на 9 этаже, Петина квартира будет на третьем этаже 9-6=3