В доме живут 646 жильцов. в первом подъезде живут 180 жильцов,во втором на 132 жильца больше,а остальные живут в третьем подъезде.Сколько жильцов живет в третьем подъезде?

Математика

В доме живут 646 жильцов. в первом подъезде живут 180 жильцов,во втором на 132 жильца больше,а остальные живут в третьем подъезде.Сколько жильцов живет в третьем подъезде?

Автор: Гость