В доме живут 646 жильцов. в первом подъезде живут 180 жильцов,во втором на 132 жильца больше,а остальные живут в третьем подъезде.Сколько жильцов живет в третьем подъезде?

Математика
В доме живут 646 жильцов. в первом подъезде живут 180 жильцов,во втором на 132 жильца больше,а остальные живут в третьем подъезде.Сколько жильцов живет в третьем подъезде?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)180-132=48(ж)-Это во 2 подъезде  2)646+48=694 
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