В доме живут A, его жена B и трое их детей C, D, E, при этом справедливы следующие утвер??дения: 1) Если A смотрит телевизор, то и B смотрит телевизор. 2) Хотя бы один из D и E смотрит телевизор. 3) Ровно один из B и C смотрит ...
Математика
В доме живут A, его жена B и трое их детей C, D, E, при этом справедливы следующие утвер??дения: 1) Если A смотрит телевизор, то и B смотрит телевизор. 2) Хотя бы один из D и E смотрит телевизор. 3) Ровно один из B и C смотрит телевизор. 4) C и D либо оба смотрят, либо оба не смотрят телевизор. 5) Если E смотрит телевизор, то A и D тоже смотрят телевизор. Кто смотрит и кто не смотрит телевизор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A,B,E,D смотрят телевизор
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