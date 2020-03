В доме живут A, его жена B и трое их детей C, D, E, при этом справедливы следующие утвер??дения: 1) Если A смотрит телевизор, то и B смотрит телевизор. 2) Хотя бы один из D и E смотрит телевизор. 3) Ровно один из B и C смотрит ...

Математика

В доме живут A, его жена B и трое их детей C, D, E, при этом справедливы следующие утвер??дения: 1) Если A смотрит телевизор, то и B смотрит телевизор. 2) Хотя бы один из D и E смотрит телевизор. 3) Ровно один из B и C смотрит телевизор. 4) C и D либо оба смотрят, либо оба не смотрят телевизор. 5) Если E смотрит телевизор, то A и D тоже смотрят телевизор. Кто смотрит и кто не смотрит телевизор?

