В два одинаковых ящика насыпано разное количество картофеля.Их общая масса с картофелем составляет 43,5 кг .Масса этих пустых ящиков составляет 4,6 кг.Сколько килограммов картофеля находится во втором ящике если в первом 18 кг
Математика
В два одинаковых ящика насыпано разное количество картофеля.Их общая масса с картофелем составляет 43,5 кг .Масса этих пустых ящиков составляет 4,6 кг.Сколько килограммов картофеля находится во втором ящике если в первом 18 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 43,5-18=25,5 2)25,5-4,6=20,9(кг)
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