В два одинаковых ящика насыпано разное количество картофеля.Их общая масса с картофелем составляет 43,5 кг .Масса этих пустых ящиков составляет 4,6 кг.Сколько килограммов картофеля находится во втором ящике если в первом 18 кг

Математика

В два одинаковых ящика насыпано разное количество картофеля.Их общая масса с картофелем составляет 43,5 кг .Масса этих пустых ящиков составляет 4,6 кг.Сколько килограммов картофеля находится во втором ящике если в первом 18 кг

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