В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?

Математика
В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25600+22400=48000(кг) всего сахара 2) 48000:600=80(кг) в каждом мешке 3) 25600:80=320(шт) мешков в одном вагоне 4) 600-320=280(шт) во втором вагоне Ответ:320,280
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пж география вопрос человек когда строить дом какие предметы возползоваться
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, срочно нужно сдать!)
Ответить
Математика
Число которое при деление на 2 значное число дает в остатке 9
Ответить
Другие предметы
Закончить пословицы готовь лыжи летом,а ........................................ мал городок да дорог...............................................
Ответить
Математика
В записи 52*2* замените цифрами так, что бы полученное число делилось на 36. Укажите в??е возможные решения.
Ответить