В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?
Математика
В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25600+22400=48000(кг) всего сахара 2) 48000:600=80(кг) в каждом мешке 3) 25600:80=320(шт) мешков в одном вагоне 4) 600-320=280(шт) во втором вагоне Ответ:320,280
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