В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?

Математика

В два погрузили 600 мешков сахара с одинаковой массой . В один из них погрузили 25 т 600 кг , а 22 т 400 кг сахара. Сколько мешков сахара погрузили в каждый из вагонов?

Автор: Гость