В два вагонапогрузили 46500кг фруктов.В одном вагоне фруктов в два раза больше чем в другом. сколько кг фруктов в каждом вагоне?

Математика

В два вагонапогрузили 46500кг фруктов.В одном вагоне фруктов в два раза больше чем в другом. сколько кг фруктов в каждом вагоне?

Автор: Гость