В два вагонапогрузили 46500кг фруктов.В одном вагоне фруктов в два раза больше чем в другом. сколько кг фруктов в каждом вагоне?
Математика
В два вагонапогрузили 46500кг фруктов.В одном вагоне фруктов в два раза больше чем в другом. сколько кг фруктов в каждом вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46500/2=23250 Ответ:23250 кг в каждом вогоне! Проверка: *23250 2 ------------ 46500 Как то так!?!
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