В две бочки для полива огорода налили одинаковое количество воды. Когда из первой бочки использовали 47 литров, а из второй - 23 литра,то в первой ост алось в 3 раза меньше воды, чем во второй. Сколько воды было в каж...

В две бочки для полива огорода налили одинаковое количество воды. Когда из первой бочки использовали 47 литров, а из второй - 23 литра,то в первой ост алось в 3 раза меньше воды, чем во второй. Сколько воды было в каждой бочке вначале? Помогите пожалуйста, очень нужно!!!