В две бочки для полива огорода налили одинаковое количество воды. Когда из первой бочки использовали 47 литров, а из второй - 23 литра,то в первой ост алось в 3 раза меньше воды, чем во второй. Сколько воды было в каж...
В две бочки для полива огорода налили одинаковое количество воды. Когда из первой бочки использовали 47 литров, а из второй - 23 литра,то в первой ост алось в 3 раза меньше воды, чем во второй. Сколько воды было в каждой бочке вначале? Помогите пожалуйста, очень нужно!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Было первоначально в каждой бочке х (л) воды Стало в 1-ой бочке (х - 47)л Стало во 2-ой бочке (х - 23)л По условию задачи составим уравнение: 3(х - 47) = х - 23 3х - 141 = х - 23 3х - х = 141 - 23 2х = 118 х = 59 Ответ: 59 л воды было в каждой бочке первоначально.